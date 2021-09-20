شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه بعد عودته لجهاز كارتيرون: نعلم حجم المسؤولية وكلنا خلف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، رسالة إلى اللجنة المكلة بإدارة القلعة البيضاء، بعد عودته لمنصبه بالجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، حيث كان نبيه قد تقدم باستقالته قبل أيام قبل أن يتراجع عنها.

وكتب نبيه عبر حسابه على فيس بوك: كل التحية والتقدير والاحترام لأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك التي تتحمل أعباء لا حصر لها.

وأضاف: نعلم كلنا مدي المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجميع داخل النادى والوقوف دائما جماهير وإدارة وأجهزة فنية ولاعبين خلف الكيان العظيم لحصد البطولات وتحقيق الانجازات دائما.

واختتم: شكر خاص لجماهير نادى الزمالك العظيمه التي تضرب دائما مثالا رائعا في حبها وعشقها ودعمها الدائم للكيان، وكلنا دائما خلف نادى الزمالك العظيم.



أسامة نبيه

ومن المنتظر أن ينضم أسامة نبيه لمعسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، ومن المتوقع أن ينضم نبيه للمعسكر مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

وتوجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى إلى معسكر الإسكندرية، دون وجود مدرب عام أو مدرب فى جهازه المعاون، بعدما تقدم أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بالاستقالة من منصبهم.