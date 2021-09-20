شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع جروس لجدولة وتخفيض غرامة الـ 700 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى الزمالك في الوقت الحالي، للتواصل مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الكروى الأول، من أجل التفاوض حول تخفيض قيمة المبلغ الذى حصل على حكم بصالحه، مع جدولة القيمة نظرًا للأزمة التي يمر بها النادى الأبيض في الوقت الراهن.

وحصل كريستيان جروس على حكم من جانب محكمة الكاس ضد نادي الزمالك بقيمة 700 ألف دولار، بسبب عدم حصوله على مستحقاته وعدم حجز تذاكر السفر له في عهد المجلس السابق، كما إن محامي الزمالك لم يحضر الجلسة مما أدى لصدور الحكم لصالح جروس من جانب محكمة الكاس.

وتحاول اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل تلك الأزمة سريعًا خاصة في ظل الأزمات العديدة التي يمر بها الزمالك، وأبرزها عقوبة إيقاف القيد لفترتين.

وكان نصر عزام، المستشار القانونى لنادى الزمالك، كشف آخر مستجدات أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وقال نصر عزام، فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "قدمنا استئنافا فى المحكمة الرياضية على قرار إيقاف قيد الزمالك فترتين، ونسعى للحصول على حكم فى هذا الاستئناف قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة".

وأضاف المستشار القانونى للزمالك، أن ايقاف القيد متعلق بالصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق، وهم ثلاثة لاعبين حمدى النقاز ومحمود شبانة وعمر كمال عبد الواحد، لافتًا إلى أن قائمة الفريق والمعارين العائدين للزمالك ليس لهم دخل بقرار إيقاف القيد، وأكد نصر عزام، أنه يبذل قصارى جهده من أجل حل أزمة إيقاف قيد الزمالك قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية، قائلاً: "الموضوع مش سهل، وسبق أن تم إيقاف قيد ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي، ولم يتمكنوا من رفع القرار، ولكننا نسعى جاهدين لحل الأزمة مثلما فعلنا فى السابق مع المصرى البورسعيدى".