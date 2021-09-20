سويلم: فوجئت بترشيحي في رابطة الأندية.. ومجاهد لا يعرف المجاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري، إنه فوجيء بترشيحه لعضوية رابطة الأندية، مؤكدًا أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة لا يعرف المجاملات.

وأسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام أمس الأحد، عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.

فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيح كل من: اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" الذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال سويلم: "فوجئت بترشيحي لعضوية الرابطة من قبل مجاهد، فمنذ أن تركت العمل في اتحاد الكرة ابتعدت عن المشهد الكروي تماما احتراما لنفسي ولمن يديرون الجبلاية".

وأضاف: "علمت بترشيحي من خلال التواصل مع بعض الأصدقاء، ومجاهد تواصل معي هاتفيا.. الأمر كان مفاجأة بالنسبة لي".

وتابع: "اختيار مجاهد لي بعيدا عن المجاملات.. هو شخص لا يجامل".

وواصل: "وجهت له الشكر على طرح اسمي، فخلال 7 سنوات كان لي ولعامر حسين دور في ملف الدوري والأمن".

وأتم: "إن لم تكن الرابطة مبنية على قوة وأساس جيد (يبقى ملهاش لزمة).