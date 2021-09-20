مدرب سان جيرمان عن ردة فعل ميسي بعد تبديله: لا توجد مشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أن ما حدث من ليونيل ميسي لاعب الفريق عقب تبديله أمام فريق ليون، أمر طبيعي، مشيراً إلى أنه لا توجد مشاكل مع اللاعب.

وكان النجم الأرجنتيني، خرج غاضبا من مواجهة فريقه أمام ليون، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

وحين جاءت الدقيقة 76 قرر االأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان استبدال ميسي ودخول اللاعب المغربي أشرف حكيمي بدلا منه.

وظهرت علامات التعجب على وجه اللاعب ميسي ليرفض مصافحة المدرب بوكيتينو بعد خروجه من الملعب.

وقال بوكيتينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اتخذت قراراً بتبديل ميسي لحمايته من الاصابات، لدينا مباريات مهمة وفضلنا حمايته".

وأضاف: "أي قرار سيكون صعباً من الطبيعي أن يشكل ضغطاً".

وتابع بوكيتينيو: "هذه قرارات نتخذها للفريق، يعلم الجميع أن لدينا لاعبين رائعين للغاية، وعلينا اتخاذ الخيارات في بعض الأحيان قد تكون هذه القرارات صعبة للغاية".

وواصل: "ميسي لاعب رائع ولكن لدينا 5 تغييرات، ونحن نعلم أن اللاعبين لا يحبون الخروج، علينا أن نقرر ونحن على مقاعد البدلاء لاتخاذ القرارات".

واختتم مدرب باريس سان جيرمان: "ماحدث بعد التبديل أمر طبيعي، سألت ميسي عن حاله وأخبرني بأنه بخير ولاتوجد مشاكل".