شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته لمواجهة الأهلى على لقب كأس السوبر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الإثنين، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الاهلى المقرر لها في السابعة مساء غداً الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث يخوض الفريق مرانه الأخير بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعداداً للمباراة التي تنص لائحتها أنه حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

ومن المقرر أن يرتدى الأهلى بطل دورى 2019-2020 زيه الأصلى على أن يرتدى طلائع الجيش ثانى كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.

رصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافأت مميزة للاعبين لتحفيزهم على الفوز على الأهلى بموقعة السوبر المحلى والمقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وتعاقد الطلائع مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبا الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين.