شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز بالسوبر المحلى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت إدارة الكرة بالنادى الأهلى مكافأة خاصة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الكروى الأول، لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر، فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى، قبل المواجهة الحاسمة، التى يسعى الأهلى خلالها لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد ضياع بطولة الدوري لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة للمسابقة.

ويحتاج الأهلي للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره التى لا تشبع بطولات وتحتاج للفوز بكل بطولة ينافس فيها الفريق، كما أن الفوز ببطولة هامة كبطولة السوبر المحلي سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل إنطلاق الموسم الجديد حيث ستبدأ بطولة الدوري يوم 25 أكتوبر المقبل.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي غداً الثلاثاء وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم قبل الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.