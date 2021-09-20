الزمالك يخوض أول مران فى معسكر الإعداد ببرج العرب

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، أول مرانه الجماعى فى معسكر الإعداد الغلق المقام فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولاستئناف مسابقة كأس مصر.

وتوجهت حافلة الفريق إلى الإسكندرية ظهر أمس الأحد، بعد أن خاض الفريق تدريباته الجماعية الصباحية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 من الشهر الجاري، واصطحب المدير الفني جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.

فى سياق أخر، يرفض مسئولو نادى الزمالك التفريط أو الاستغناء عن أى لاعب من اللاعبين المقيدين فى القائمة بالوقت الحالى، تحسبًا لعدم التمكن من حل أزمة منع الفريق من القيد لفترتين، وفقا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي على الزمالك بشأن واقعة حسام أشرف مهاجم الزمالك السابق.

ويرغب الزمالك فى الحفاظ على قائمة اللاعبين المقيدين نظرًا لعدم التمكن من قيد أى صفقة جديدة، الأمر الذى سيجعل الجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون مطالباً بالاعتماد على القائمة المسجلة فقط.