شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين القيمة السوقية للأهلي والطلائع قبل موقعة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، للمنافسة على لقب كأس السوبر المحلى، ويدخل المارد الأحمر هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.

ويتفوق فريق الاهلى على نظيره الطلائع فى القيمة السوقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى، حيث تبلغ القيمة السوقية للمارد الأحمر 30 مليون يورو فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق الطلائع 6.15 مليون يورو، ويعد محمد الشناوى، حارس اللأهلى، هو أغلى لاعب فى كتيبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بقيمة 2.5 مليون يورو، فيما يعد حسين السيد مارسيلو نجم الطلائع هو اللأغلى فى كتيبة عبد الحميد بسيونى بقيمة 300 ألف يورو.

وتعد مباراة السوبر المصري هي الأولى التي يخوضها نادى طلائع الجيش في هذه البطولة، وسيكون الفريق الثامن الذى يشارك في مباريات السوبر المصرى، حيث سبقه 7 أندية فقط وهى: الأهلى والزمالك وغزل المحلة، المقاولون، حرس الحدود، إنبى، الإسماعيلى.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة لدولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبر المصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقبا يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.