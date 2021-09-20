شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه السنغال فى بطولة أمم أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الإثنين، منتخب سيدات كرة السلة مع نظيره السنغالى في ثانى مباريات كأس الأمم الأفريقية "لأفروباسكت"، التي تقام بالكاميرون وتستمر حتى 26 من الشهر الجارى.

ونجح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات بقيادة إيهاب الألفى المدير الفنى ، من الفوز في أول مواجهاته ببطولة الأفرو باسكت ، على منتخب غينيا بنتيجة 102 – 58.

تقع مصر في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية، بجانب منتخبى السنغال وغينيا، وتٌعد هذه المباراة هي السابعة بين المنتخبين في تاريخ المواجهات، ونجح المنتخب المصرى فى الفوز بكافة المواجهات السابقة أمام نظيره الغيني.