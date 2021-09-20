تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

تقام مساء اليوم الإثنين 20 سبتمبر/ أيلول 2021، عدة مباريات هامة ومرتقبة في الدوريات الأوروبية.



وسيكون عشاق كرة القدم الأوروبية على موعد مع ختام الجولة الخامسة في الدوري الإسباني والرابعة بالدوري الإيطالي.

يختتم برشلونة، مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني، حين يلاقي ضيفه غرناطة على ملعب "كامب نو".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة برشلونة وضيفه غرناطة على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يستضيف فريق أودينيزي، نظيره نابولي في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي، 8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

يواجه فريق المحرق البحريني، نظيره العهد اللبناني في مباراة دور نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، مساء الاثنين..

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت أبوظبي.

وينتظر أن تبث المباراة عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمية على موقع "يوتيوب" وذلك لمشاهدي الفريقين في البلدين.