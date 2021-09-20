شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يضع الرتوش الأخيرة على خطة الأهلى لمواجهة الطلائع بالسوبر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الأهلى مساء اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة الطلائع حيث يتدرب الفريق في معسكره المغلق بالإسكندرية، كما يخصص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق جانب من المران لركلات الترجيح تحسباً للجوء لها لاسيما في ظل الصعوبة المعروفة عن مواجهات الاهلى مع الطلائع بالفترة الأخيرة حيث حسمت ركلات الترجيح مواجهة الفريقين في نهائي كأس مصر، بينما انتهت مباراة الدوري الأخيرة بين الفريقين بالتعادل السلبى وكانت سبباً في ضياع بطولة الدوري من أنياب المارد الأحمر.

وتنص لائحة مباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.