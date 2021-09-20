شكرا لقرائتكم خبر عن أرى بابل وشكرى نجيب ينتظمان فى تدريب الإسماعيلى اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الإثنين، الأنجولى أرى بابل لاعب الإسماعيلى في تدريبات فريقه استعداداً للموسم الجديد حيث من المقرر أن يعود للقاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده بتصفيات كأس العالم،ويأتى تأخر بابل فى العودة بسبب ظروف الطيران، حيث حجز اتحاد الكرة الأنجولى تذكرة الطيران الخاصة له عبر رحلة ترانزيت لدبى أولا.

كما ينتظم شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى فى التدريبات بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعب إثر معاناته من إصابة منذ نهاية الموسم الماضى ليفضل الجهاز الفنى منحه فرصة أطول للراحة قبل الانتظام فى التدريبات.

ويواصل فريق الكرة بالنادى الاسماعيلى بقيادة طلعت يوسف تدريباته على فترتين طوال هذا الاسبوع لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً للموسم الجديد.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

على صعيد مختلف، يواصل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تلقى طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى حيث يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء المقبل، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فسيكون تلقي طلبات الترشح حتى الساعة السابعة مساء، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل.