ريال مدريد يقتنص فوزاً مثيراً من فالنسيا في الدقائق الأخيرة وينتزع الصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم -

سجل كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور هدفين قرب النهاية لينتفض ريال مدريد ويحول تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في ضيافة فالنسيا ويقفز لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.



وتقدم هوغو بورو بهدف لفالنسيا في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وبدا أن صاحب الأرض سينتزع قمة الدوري.



لكن فينيسيوس أدرك التعادل قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما تلقى تمريرة من بنزيمة وسدد كرة أبدلت اتجاهها.



ورد فينيسيوس الهدية إلى زميله المخضرم وقائد الفريق بنزيمة، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها المهاجم الفرنسي إلى هدف في الدقيقة 88.



وأصبح رصيد ريال مدريد 13 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب، و3 نقاط عن فالنسيا ثالث الترتيب.

إشبيلية يوقف سلسلة انتصارات سوسييداد



وفي مباراة أخرى فرمل إشبيلية سلسلة انتصارات مضيفه ريال سوسييداد فارضاً عليه تعادلاً سلبياً الأحد.



وكان سوسييداد حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من رايو فايكانو وليفانتي بنتيجة واحدة 1-صفر وقادش بهدفين نظيفين، بعدما استهل "لا ليغا" بخسارة أمام برشلونة 2-4، قبل أن يقع في فخ التعادل أمام النادي الأندلسي ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.



من ناحيته، حافظ إشبيلية على سجله خالياً من الخسارة بعد تعادله للمرة الثانية مقابل فوزين، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس مع مباراة أقل.



ولم يتمكن النادي الباسكي من التخلص من اللعنة التي تلاحقه أمام إشبيلية في الدوري، إذ لم يفز في مبارياته الثماني الاخيرة حيث تعادل 3 مرات مقابل 5 هزائم، في حين لم يخسر الضيف سوى مباراة واحدة في زياراته الخمس الأخيرة لملعب سوسييداد في "لا ليغا" حيث فاز مرتين وتعادل 3 مرات، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى كانون الأوّل/ديسمبر 2017 بنتيجة 1-3.

المصدر: وكالات