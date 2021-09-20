شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية فى معسكر الأهلى بقيادة الشناوى والحاوى وأشرف لحصد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف نجوم الأهلى الكبار بقيادة محمد الشناوى كابتن الفريق جلساتهم التحفيزية مع لاعبو الفريق بغية حثهم على التتويج بالسوبر المحلى أمام طلائع الجيش في اللقاء المقرر له السابعة مساء غداً الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويحرص الثلاثى محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكراً دون الدخول فى دوامة تزيد التوتر خلال اللقاء.

واستعد فريق الأهلي جيدا لخوض مباراته ضد الطلائع،من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التى ينوي تنفيذها فى المباراة والتعامل على التراجع الدفاعي المتوقع لفك التكتل والتسجيل مبكراً لفتح المباراة.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.