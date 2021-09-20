شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: رشحت نجم الوداد ومدافع أسوان للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، والمدير الفني الحالي لفريق زد الناشط في دورى الدرجة الثانية، أنه رشح أيمن الحسوني، اللاعب في الدوري المغربي، لرئيس لجنة إدارة القلعة البيضاء الحالي حسين لبيب أثناء أزمة رحيل فرجاني ساسي من الزمالك للدحيل القطري، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يكون في موضع مسؤولية ليساند القلعة البيضاء.

وأضاف تيجانا الكرة المصرية، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "كنت أضع عيني على لاعب الوداد المغربي أيمن الحسوني، وشاهدته في 9 أو 10 مباريات، هو لاعب كبير جدا يلعب في مركز 9 و8 و10، هداف وصانع ألعاب ويجيد ضربات الرأس ومستواه مميز جدا".

واستكمل: "تحدثت مع صديق لي في المغرب وحصلت على معلومات عنه، وتواصلت هاتفيا مع حسين لبيب ورشحت له هذا اللاعب، بعدها قلت للبيب يوجد لاعب سيسد ثغرة ساسي، نفس المستوى ويمكن أعلى بعض الشيء وأصغر سنا ويتبقى في عقده عام واحد مع الوداد، والتفاوض معه ماديا سيكون مناسبا للزمالك في هذه الفترة".

وواصل عضو مجلس إدارة الزمالك السابق: "أعطيت له رقم سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي ووكيل اللاعب، هذا الكلام منذ شهرين، وليس شرطًا أن أكون في موضع مسئولية لكي أدعم الفريق".

وأتم: "وذلك مثلما رشحت محمود شبانة من قبل في شهر أكتوبر الماضي، وتحدثت معه عندما كان لاعبًا في إف سي مصر ثم انتقل لنادي زد، والمدرب وافق عليه ثقة في رأيي".