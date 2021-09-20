كريم شحاتة: الأهلي يشترط الحصول على 20 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن إبلاغ مسئولي النادي الأهلي لناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، بموافقتهم على بيعه حال وصول عرض بقيمة 20 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال كريم شحاتة، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "شهد أحد تدريبات الفريق الأخيرة غضب ناصر ماهر بعد استبعاده من التقسيمة ليتحدث معه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ويؤكد له الموافقة على بيعه حال وصول عرض بقيمة 20 مليون جنيه بعد الإصرار على الحصول على 25 مليون في أول الأمر، إلا أن رغبة اللاعب في الرحيل وخروجه من حسابات الجهاز الفني أمور جعلت إدارة الأهلي توافق على تخفيض المبلغ المطلوب".

وفى سياق متصل يتمسك مسئولو نادى بيراميدز بالأمل الأخير في المفاوضات مع النادى الأهلى، من أجل حسم صفقة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر، وضمه لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يرغب الفريق السماوى بالحصول على خدمات اللاعب كما يرغب ناصر في الانضمام لبيراميدز.

وشهدت الأيام الماضية خلافت بين النادى الأهلي، وناصر ماهر، بسبب إصرار الأخير على الانتقال لنادى بيراميدز، ورفض أى عروض أخرى تلقاها من أندية محلية، ويرفض الأهلي، انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

وتوترت علاقة ناصر ماهر بالأهلى بسبب عرض بيراميدز، خاصة أن اللاعب يشعر بحالة من الغضب التام ضد الجهاز الفنى للأهلى على خلفية استبعاده من الحسابات الفنية طوال الفترة الماضية، وارتبط اسم ناصر ماهر كذلك بعدة عروض محلية الفترة الماضية، أبرزها من البنك الأهلى وسموحة، وسيتم حسم هذا الملف خلال الأيام المقبلة.