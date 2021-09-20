شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك متحفظ على عودة نبيه.. والشرط الجزائي عقبة أمام تجديد بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، أن هناك تحفظا من إدارة الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب على عودة أسامة نبيه، المدرب العام للنادي، بعد تقديم استقالته للرحيل عن الفريق.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن هناك بعض الشروط من أشرف بن شرقي لتجديد عقده، والشرط الجزائي عقبة كبرى أمام التجديد.

وفى ذات السياق رفض نادى الزمالك الموافقة على شرط أشرف بن شرقى هداف الفريق، من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وقال حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، إنه اتفق على التجديد للمغربى أشرف بن شرقى، مؤكدا أن الخلاف يتمثل في رغبة اللاعب بوضع شرط جزائي من المستحيل الموافقة عليه.

ويرغب بن شرقى في وضع شرط جزائي عبارة عن ضعف مقدم تعاقده على أن يحق له بعدها الرحيل حال سداده حتى لو كان بعد حصوله علي المقدم بـ24 ساعة فقط، وهو ما رفضه الزمالك، ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء فى رفع قيمة الشرط الجزائي على أن يكون تفعيله بعد موسم من بداية العقد.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تليفزيونية: "يهمنا أن يجدد أشرف بنشرقي تعاقده مع الزمالك، واتفقنا معه بالفعل على كل شىء، لكن الخلاف يتمثل في نقطة، هي رغبته في وضع شرط جزائي، يتلخص في أننا إذا تعاقدنا معه يوم الثلاثاء، يمكنه الرحيل يوم الأربعاء بعد تسديد ضعف مقدم تعاقده للنادي، من المستحيل أن أوافق على هذا الشرط".

وتابع لبيب: "لو عندي مليون شخص بيحب نادي الزمالك وكل واحد دفع 100 جنيه، هيكون معانا 100 مليون جنيه نجدد لبنشرقي وننفذ كل مطالب الجمهور وأقول لمن يهاجمنا، أمامنا شهر ونصف دعونا نعمل في هدوء".

واختتم: البعض يهاجم فاروق جعفر وحسين السيد، ولا أحد يعلم ما يقدمه كلاهما لنادي الزمالك، وفاروق جعفر من رموز النادي.. على آخر الزمن يتقال عليه إنه ينتمي لناد آخر، إزاي يعني.. وحسين السيد عضو مجلس إدارة ويعمل كأنه إداري وتجد هناك من ينتقد عمله وشغله لمجرد أمور شخصية".