شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: إصابة بيرسي تاو ليست مزمنة.. وكل صفقات النادي مؤهلة طبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن الإصابة التي يعاني منها بيرسي تاوي الوافد الجديد للنادي ليست مُزمنة كما يردد البعض، مشيرًا إلى أنه بدأ مرحلة التأهيل، وسيتواجد في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.

وقال أبو عبلة، في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية: "الصفقات الجديدة في الأهلي تعامل معاملة خاصة من الناحية الطبيبة، لا توجد صفقة تدخل الأهلي إلا بعدما نكون واثقين من أنها ممتازة، ولا يوجد لديها أي مشاكل، ففي الأهلي مؤسسة طبية وليس فردا يعمل بمفرده وهناك برامج وخطوات استبقاية مهمة جدا للكشف على الصفقات واللاعبين الجدد قبل التعاقد معهم".

وأضاف: "بيرسي تاو بدأ التأهيل حاليا في ملعب التتش بالتزامن مع العلاج الطبيعي، وبدأ الجري في الملعب وسيكون هناك تطور يومي ومن المتوقع أن يكون خلال أسبوعين في تدريبات الأهلي".

وتابع: "بيرسي تاو ليست لديه إصابة مزمنة، فاللاعبون يعاني من إصابة عضلية حين كان مع المنتخب الجنوب إفريقي يوم 2 سبتمبر، حيث شعر ببعض الآلام في العضلة الضامة وأبلغ طبيب المنتخب ورد عليه بأنها آلام عادية".

واستطرد: "بيرسي تاوي لم يشتك من آلام شديدة فلذلك تم التعامل معه بهذه الطريقة ولعب مباراة أولى لـ60 دقيقة ثم 70 دقيقة في المباراة الثانية، وحين عاد بعد ذلك إلى الأهلي أجرينا بعض الفحوصات قبل اعتماد التعاقد معه، وتبين وجود مزق خفيف في العضلة الضامة بسبب اللعب وهو مصاب مع منتخب بلاده".

واختتم: "ما قمنا به خلال تلك الفترة بعد عودته هو محاولة منع أي تفاقم للإصابة وقررنا إيقاف التدريبات وإعطاءه حُقن بلازما وحالته حاليا ممتازة، كل اللاعبين سواء الصفقات الجديدة أو العائدين من الإعارة خضعوا لجميع الفحوصات والأشعة وفحصنا كل عضلة في الجسم، وكل الصفقات حالتها ممتازة من الناحية الطبية".