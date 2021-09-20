شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: 3 تحديات تنتظر رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب وعضو رابطة الأندية المحترفة، أنه فوجئ باختياره من قِبَل اتحاد الكرة للترشح لعضوية الرابطة، رغم ابتعاده عن الجبلاية منذ استقالته من منصبه كمدير تنفيذى للاتحاد.

وقال سويلم، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مع الإعلامى سيف زاهر، إن هناك تحديات كثيرة تنتظر رابطة الأندية، أهمها تنظيم بطولة دورى قوية، وعمل جدول مسابقة منتظم والأهم تعظيم موارد الأندية.

وكشف عضو رابطة الأندية أنه سيكون هناك تنسيق كامل بين الرابطة واتحاد الكرة حتى تكون الأمور طبيعية وتسير بشكل صحيح.

أسفر اجتماع ممثلى الأندية المشاركة فى القسم الأول للدورى العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح، والأعضاء الذين تمت تزكيتهم هم: عامر حسين بركات، شريف صالح محمد، خالد أحمد رفعت، أحمد إحسان دياب، عماد متعب.

فيما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم ترشيح كل من: اللواء صفى الدين محمود بسيونى، واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذى للرابطة، حسب ما تقضى بها اللائحة، على أن تتم دعوة الأعضاء السبعة للاجتماع لتشكيل هيئة مكتب الرابط.