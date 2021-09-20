شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة البطولة العربية لأندية السلة بمشاركة الأهلى والاتحاد السكندرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تجرى اليوم فعاليات قرعة البطولة العربية لكرة السلة للأندية الأبطال، فى نسختها الخامسة والعشرون، حيث تقام البطولة بنادى الاتحاد السكندرى، بمشاركة 18 فريقا، من بينها الاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

وتقام القرعة بخاصية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة مندوب عن كل فريق من المشاركين بالبطولة.

يشارك فى البطولة ، 18 فريقا هم الاتحاد السكندري والأهلي من مصر والشارقة والبطائح من الإمارات والكويت واليرموك من الكويت والميناء وشعب حضرموت من اليمن والغرافة والوكرة من قطر واليوناني السوداني الرياضي والزهراء الرياضي من تونس والمنامة البحريني وبيروت اللبناني والفتح السعودي واتحاد الفتح المغربي ووداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر واعتذار كل من لكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق على أربع مجموعات بواقع أربعة فرق في مجموعتين ، وخمسة فرق في المجموعتين المتبقيتين بحيث تقام مباريات الدور التمهيدي على صالتي نادي الاتحاد وبرج العرب بطريقة الدوري من دور واحد ثم يتأهل فريقان من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي ستقام مبارياته اعتبارا من 6 اكتوبر في برج العرب بلقاء اول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية واول الثانية مع ثاني الاولى مقابل اول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة واول الثالثة مع ثاني الرابعة على ان يكون 5 اكتوبر هو يوم الراحة الوحيد