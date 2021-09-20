شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم نادي المقاصة إلى "هويدي الفيوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام سراج، مستشار التسويق في نادي مصر المقاصة، تغيير اسم الفريق ليصبح "هويدي الفيوم" خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن إدارة النادي ستقوم بإخطار كافة الجهات المعنية بالتغيير.

وقال سراج، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "نادي مصر المقاصة سيتم تغيير اسمه ليصبح هويدي الفيوم، وسنقوم بإخطار كل الجهات المعينة بذلك، بمجرد الانتهاء من الشعار الجديد للنادي".

وأضاف مستشار التسويق في نادي مصر المقاصة: "لدينا طموح في التواجد بمركز جيد في جدول ترتيب الدوري وليس مجرد البقاء فقط". وأنهى فريق المقاصة، الموسم الماضي، محتلاً المركز الحادي عشر، بترتيب الدوري، برصيد 38 نقطة.

وأُغلق باب الترشح لانتخابات نادي المقاصة والذي أسفر عن تعيين مجلس إدارة جديد بالتزكية بدون إجراء انتخابات مع غلق باب الترشح، ليفوز اللواء عمرو هويدي برئاسة النادي.

ويتكون مجلس إدارة نادي المقاصة الجديد من اللواء عمرو هويدي رئيسا لنادي المقاصة، وأحمد عبد الرحمن هويدي نائبا للرئيس، وفي العضوية كل من: محمد سعيد حسن خالد وأمنية أحمد هويدي وعمرو عبد القوي شبلاي وعماد عبد الله عبد الحميد ومحيي محمد معوض.