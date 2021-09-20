شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: لم أتدخل في إقالة حسام البدري.. ومباراتا ليبيا مفتاح التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن تعيين كارلوس كيروش هو القرار الأنسب للمنتخب الوطني لكرة القدم في الفترة المقبلة، مضيفا: "لم يعرض عليّ أي مسئول تولي تدريب المنتخب الوطني بعد اتحاد الكرة".

وقال فينجادا، لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة على شاشة قناة الحياة: "كيروش مدرب كبير ويمتلك سيرة ذاتية قوية، لافتا إلى أنه يعرف الجهاز المعاون جيدا، وهم وائل جمعة ومحمد شوقي وعصام الحضري وكانوا بين صفوف الأهلي عندما دربت الزمالك من قبل".

وتابع فينجادا: "عودة مصر للمنطقة الآمنة يزيد من فرص الصعود للمونديال، ومباراتا ليبيا مفتاح التأهل".

وكشف فينجادا أن ضياء السيد المدرب العام هو الذى يتواصل مع اللاعبين المحترفين ومحمد صلاح.

وعن مواجهتى ليبيا، قال المدير الفني للاتحاد المصري للكرة، ليبيا متقدمة بفارق نقطتين، الأهم بذل الجهد وغالبية اللاعبين حصلوا على راحة بدنية وذهنية، المباريات الأخيرة في الدوري لُعبت في فترة قصيرة، ومطلوب التركيز في المباراة الأولى ثم التى تليها وعلينا الفوز.

ومن ناحية أخرى أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، القائمة المبدئية للاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقاءى منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.