شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لن يتم قيد الصفقات الجديدة قبل حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الإتربي، نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، إن الصفقات الجديدة لن يتم قيدها في قائمة الفريق قبل حل أزمة القيد، موضحا أن النادى الأبيض لن يستطيع قيد أي من اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي مؤخرا، قبل حل أزمة القيد الحالية.

وأضاف الإتربي، فى تصريحات تليفزيونية: "قرار وقف القيد على نادي الزمالك متوقف على الصفقات الجديدة فقط، وليس القائمة بالكامل، وإذا استمر قرار إيقاف قيد الزمالك حتى يناير، فلن تشارك صفقاتنا الجديدة مع الفريق في بطولة افريقيا، لكننا نعمل في التوقيت الحالي على حل الأزمة".

وتابع: "كان بإمكاننا عدم تسديد غرامة أتشيمبونج وتركها للمجلس القادم، لكننا نرغب في إنهاء الأزمات بنادي الزمالك قبل رحيلنا".

وأكد نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أن الفريق يمتلك حاليا أفضل 3 لاعبين في مركز الظهير الأيمن، هم: حازم إمام وحمزة المثلوثي وحمدي النقاز.

ومن ناحية أخرى فضّل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح لاعبيه راحة بعد وصولهم إلى الإسكندرية مساء الأحد للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 27 من الشهر الحالي.

وكان الفريق قد خاض تدريبه صباح الأحد على ملعب النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قبل أن يتحرك الفريق متجها إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق.

واصطحب المدير الفني للفريق جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكرالذى سيقام ببرج العرب، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق خلال الفترة الماضية.