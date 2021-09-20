شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: الإسماعيلى يحتاج 6 صفقات سوبر.. وكيروش مدرب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن التحديات التي تواجه الدراويش في الفترة المقبلة، موضحا أن الفريق يحتاج لـ6 صفقات سوبر، وأنه يشرف على تدريبات جماعية للدراويش هذه الأيام بتواجد 17 لاعبا فقط، منهم 3 لاعبين مصابين إصابات قد يطول غيابها عن الملاعب.

وأضاف طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية.

وتابع يوسف: "تواجد كارلوس كيروش ونجاحه معتمد على النتائج، وهو مدرب من الكبار في أوروبا، ويحتاج وقت للتأقلم مع منتخب مصر للوصول للأداء المطلوب".

واستطرد: "منتخب مصر لابد أن تكون هناك مباريات ودية، وهذا ما وقع فيه حسام البدري المدير الفني السابق، وأسلوب إدارة المنتخب تحت إدارته لم تكن موفقة فقط، ولكن له كل الإحترام".

وأردف: "كارلوس كيروش يستطيع تحقيق آمال الجماهير المصرية، وهو يمتلك تاريخا كبيرا، ولكن التدريب القليل في القارة الأفريقية يمثل خطورة عليه، ولكن الخبرات تكون فارقة خلال هذه الفترة".

واختتم: "منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأتمنى التوفيق خلال مبارتي ليبيا وتحقيق الفوز والصعود لكأس العالم".