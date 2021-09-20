شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ: عانيت من شد في العضلة الخلفية وتفاجأت بدعوتى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حافظ، ظهير نادي مالاتيا سبور التركي، أنه فوجئ بدعوته لتمثيل المنتخب الوطني في مباراتي ليبيا فى تصفيات كاس العالم 2022.

وأضاف كريم حافظ، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن أداءه في الفترة الحالية أصبح مختلفًا مقارنة بتواجده مع المنتخب سابقًا تحت قيادة هيكتور كوبر.

وتابع: "عانيت من شد في العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية، لكني عدت للتدريبات اليوم وأصبحت جاهزًا للمشاركة في المباريات القادمة، عندما لعبت في السابق لمنتخب مصر كان عمري 20 عاما فقط، لم تكن لدى الخبرات الحالية، وكانت لدي رهبة في الكثير من المباريات، لكن الآن أصبحت الأمور أفضل كثيرًا".

وأكمل لاعب منتخب مصر المحترف في الدوري التركي: "الجوانب الدفاعية تحسنت كثيرًا لديَ، كثيرًا ما أسأل المدربين عما ينقصني في هذه الجزئية وأعمل على تحسينها والتطوير من نفسي".