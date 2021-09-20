شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور ورفاقه ينجحون في إدارة مباراة الاتحاد الليبى وبطل زنزبار بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد الليبى الفوز على كم كم بطل زنزبار بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما الأحد بتونس ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وأدارها طاقم حكام مصري بقيادة الدولى أحمد الغندور. وأشاد مسئولو الفريقين بمستوى التحكيم المصرى الذى قدم أداء رائعًا وعبر باللقاء لبر الأمان. طاقم الحكام المصري ضم كلا من: أحمد الغندور حكما للساحة سمير جمال حكم مساعد أحمد توفيق طلب حكم مساعد ثان الحكم الرابع محمد معروف.