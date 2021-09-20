جعفر: أزمة القيد ستنتهي بعد أسبوع.. اتحاد الكرة سيقف بجانبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، أن أزمة القيد التي تعرض لها النادي الأبيض ستنتهي بعد أسبوع، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيقف بجانب القلعة البيضاء في هذه القضية.

وأضاف جعفر في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين :"أزمة القيد ستنتهي بعد أسبوع، الاتحاد المصري سيقف بجانبنا".

وتابع :"في حال عدم إنهاء الأزمة سيكون هناك حل آخر حول الصفقات الجديدة من خلال القيام بعقد ثلاثي مع أندية أخرى".

واستطاع نادي الزمالك في سوق الانتقالات الجارية، التعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن بداية من عمر كمال عبد الواحد ثم ضم المدافع محمود شبانة وأخيرًا استعادة التونسي الدولي حمدي النقاز.

وأشار فاروق جعفر عن موقف المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، قائلاً :"هل سيتم قيد سيف الدين الجزيري بعد انتقاله نهائيًا من المقاولون العرب؟".

وأنهى :"إذا اعتبره اتحاد الكرة لاعب جديد لن يتم قيده".

وكان نادي الزمالك فعّل التعاقد مع سيف الدين الجزيري مؤخرًا بعد انتقاله من نادي المقاولون العرب في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعرض للإيقاف من قيد الصفقات الجديدة بسبب قضية اللاعب حسام أشرف وتوقيعه لأحد أكاديميات كرة القدم في الكاميرون.