نشرة الأحد.. قائمة المحترفين المبدئية للمنتخب.. وتشكيل خماسي لرابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 19 سبتمبر 2021.

طبيب الأهلي: إصابة بيرسي تاو ليست مُزمنة.. وسيتدرب خلال أسبوعين

ريال مدريد يخطف فوزا قاتلاً أمام فالنسيا ويتصدر الليجا

بالفيديو.. ميسي يخرج غاضبا ويرفض مصافحة المدرب بوكيتينو بعد استبداله

إيكاردي يقود باريس سان جيرمان لفوز قاتل أمام ليون بالدوري الفرنسي

بالفيديو.. أحمد حمدي يتسبب في هدف ويُلغى آخر له في الدوري الأمريكي

يوفنتوس يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام ميلان في قمة إيطاليا

تشيلسي يفوز على توتنهام ويتقدم نحو الصدارة الثلاثية لبريميرليج

مصدر لمصراوي: أسامة نبيه يعود لجهاز الزمالك بعد تدخل الوسطاء

بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يواصل نتائجه السلبية في الدوري الألماني (فيديو)

مصطفى محمد يشارك في خسارة جالاتا سراي أمام ألانيا سبور

رونالدو يواصل عادته أمام وست هام

سموحة يعلن ضم أمير عادل

بالفيديو.. القائم يحرم كوكا من أول أهدافه بالدوري التركي

كيروش يعلن قائمة المحترفين المبدئية للمنتخب.. ظهور وجوه جديدة

خاص.. تشكيل خماسي لرابطة الأندية