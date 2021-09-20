"سأختار أوباما".. فاروق جعفر يوضح أسباب رفضه التعاقد مع عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، رأيه حول تعاقد النادي الأبيض مع نجم بيراميدز عبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم الزمالك السابق قال في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"هل الزمالك في احتياج لعبد الله السعيد؟".

وأضاف :"الزمالك لا يحتاج لأي لاعب على القائمة الحالية في الفريق، إذا قارنت بين عبد الله السعيد ويوسف إبراهيم (أوباما) سأختار أوباما نظرًا لأنه قادر على اللعب ست أو سبع سنوات مقبلة".

وتابع :"الزمالك ما يهمه الفوز بالألقاب عكس بيراميدز منافس رغم أنه كوّن فريقًا من أفضل اللاعبين في مصر".

وعن عودة مصطفى محمد وقطع إعارته من نادي جالاتا سراي، رد :"ليس لدي معلومة".

وكان نادي الزمالك تعاقد مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة وحمدي النقاز.