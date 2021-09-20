"ليس زملكاوي".. فاروق جعفر يرد على انتقادات الجماهير له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علّق فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، على الهجوم الذي يتعرض له من جماهير القلعة البيضاء، قائلاً :"مَن يهاجمني ليس زملكاوي".

وأضاف جعفر في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"مَن يهاجمني ليس زملكاوي، أنا لم أتقاض أي (مليم)".

وتابع :"منذ 92 لم أحصل على أي مقابل مادي من النادي، عملي في الزمالك حبًا للنادي والكيان والجماهير، لا يفرق معي مَن يكون رئيس النادي، ما يهمني فقط الحفاظ على الكيان".

وأكمل :"90% ما يتردد عن اللجنة في السوشيال ميديا موجه، الناجح هو من يتعرض للهجوم".

وواصل نجم الزمالك السابق تصريحاته :"لم يكن لدي دور في اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز، ولم يكن لديهم خبرات في أمور الكرة، وفي الفترة الماضية كنت متفرغ لنادي الزمالك فقط بسبب طريقة حسين لبيب في الإدارة".

وعن الفترة الحالية في النادي، كشف :"نمر بظروف صعبة، وكنّا نشعر بضغط قبل الدوري وفي النهاية توجنا بالدوري، من المفترض أن الجمهور يشعر بالسعادة وجدت ضغط كبير جدًا، لكن إزاي تاخد دوري في ظل عدم وجود إمكانيات ورحيل لاعبين وتغيير مدرب؟ وبعد كل ده توجنا بلقب الدوري".

وأنهى :"الزمالك يدار من داخل النادي وليس من خارج النادي، أنا لو رجل أعمال كبير بالتأكيد سأقف بجانب النادي، الزمالك مر بظروف صعبة لكن في النهاية حققنا جميع البطولات في مختلف الألعاب".