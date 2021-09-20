طبيب الأهلي: إصابة بيرسي تاو ليست مُزمنة.. وسيتدرب خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن الإصابة التي يعاني منها لاعب الفريق الجديد بيرسي تاوي ليست مُزمنة كما يردد البعض، مشيرًا إلى أنه بدأ مرحلة التأهيل وسيتواجد في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.

وقال أبو عبلة في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية عبر "يوتيوب":" بيرسي تاو بدأ التأهيل حاليا في ملعب التتش بالتزامن مع العلاج الطبيعي، وبدأ الجري في الملعب وسيكون هناك تطور يومي ومن المتوقع أن يكون خلال اسبوعين في تدريبات الأهلي".

وأضاف:" بيرسي تاو ليست لديه إصابة مزمنة، فاللاعبي يعاني من إصابة عضلية حين كان مع المنتخب الجنوب إفريقي يوم 2 سبتمبر حيث شعر ببعض الآلام في العضلة الضامة وأبلغ طبيب المنتخب ورد عليه بانها آلام عادية".

وتابع:" بيرسي تاوي لم يشتك من آلام شديدة فلذلك تم التعامل معه بهذه الطريقة ولعب مباراة أولى لـ 60 دقيقةثم 70 دقيقة في المباراة الثانية، وحين عاد بعد ذلك إلى الأهلي أجرينا بعض الفحوصات قبل اعتماد التعاقد معه، وتبين وجود مزق خفيف في العضلة الضامة بسبب اللعب وهو مصاب مع منتخب بلاده".

وأكمل:" ما قمنا به خلال تلك الفترة بعد عودته هو محاولة منع أي تفاقم للإصابة وقررنا إيقاف التدريبات وإعطائه حُقن بلازمة وحالته حاليا ممتازة".

واستطرد: "الصفقات الجديدة في الأهلي تعامل معاملة خاصة من الناحية الطبيبة، لا توجد صفقة تدخل الأهلي إلا بعدما نكون واثقين انها ممتازة ولا يوجد لديها أي مشاكل ، في الأهلي مؤسسة طبيبة وليس فرد يعمل بمفرده وهناك برامج وخطوات استبقاية مهمة جدا للكشف على الصفقات واللاعبين الجدد قبل التعاقد معهم".

وأتم تصريحاته:" كل اللاعبين سواء الصفقات الجديدة أو العائدين من الإعارة خضعوا لجميع الفحوصات والأشعة وفحصنا كل عضلة في الجسم، وكل الصفقات حالتها ممتازة من الناحية الطبية".