طلعت يوسف: قد أرحل عن الإسماعيلي إذا لم تنفذ الإدارة رغباتي في التعاقدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد طلعت يوسف المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أنه بحاجة للتعاقد مع خمسة لاعبين على الأقل في جميع خطوط فريقه استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار يوسف في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه قد يرحل عن الإسماعيلي إذا لم تقم إدارة الإسماعيلي بتلبية طلباته بشأن التعاقدات مع اللاعبين.

وقال يوسف: "نخوض التدريبات حاليًا بوجود 17 لاعبًا فقط، منهم ثلاثة مصابين، ونقوم بالاستعانة بلاعبين من قطاع الناشئين لنستطيع خوض التدريب".

وأكمل: "لدينا عدد من اللاعبين الذين رحلوا بعد معاناة الموسم الماضي مثل فخر الدين بن يوسف وحسين السيد، أي أن الإسماعيلي تم تفريغه".

وأضاف: "أريد خمسة لاعبين على الأقل خلال فترة الانتقالات الحالية، نعمل على تواجد أفريقي بينهم، وربما يكون هناك لاعب عربي، لكن الوضع الحالي خطر للغاية".

واختتم: "إذا لم تقم إدارة الإسماعيلي بتنفيذ رغباتي في التعاقدات سيكون وجودي لا داعِ له، هذا لا يحتاج لبند في التعاقد، نقوم ببناء فريق من بدايته تمامًا وهذا لن يتم في شهر أو اثنين".