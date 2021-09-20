الزمالك: لدينا علم بمكافأت عباس.. وسيكون لنا القرار الأول بشأن عودة نبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد الإتربي نائب رئيس الزمالك، أن اللجنة التي تدير النادي الأبيض سيكون لديها القرار الأول بشأن عودة أسامة نبيه للجهاز الفني للفريق، مشيراً إلى أن اللجنة كان لديها علم بالمكافأت التي صرفها ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وقال الإتربي في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "سددنا الدفعة الأولى من العقوبة الموقعة بشأن حسام أشرف وسندفع الدفعة الثانية في شهر أكتوبر المقبل، ولكن المشكلة في إيقاف الفيفا لنا في القيد لفترتين، ونحن نعمل على فك القيد لإضافة اللاعبين الذين تعاقدنا معهم مؤخراً".

وأضاف: "لم يكن هناك مفاجأة من تلقي لاعبي الزمالك مكافأة من ممدوح عباس، لأنني عرفت من حسين لبيب أن هناك اتفاق بشأن ذلك الأمر، وهذا ليس به مشكلة لأن ممدوح عباس أحد المحبين لنادي الزمالك وعلمت أن حسين لبيب يعمل على حصول اللاعبين لمكافأت من بعض محبي نادي الزمالك".

وأكمل الإتربي: "ليس لدي علم بشأن عودة أسامة نبيه للجهاز الفني مرة أخرى، وهو ابن من أبناء نادي الزمالك وهناك خطأ منه حتى لو حدث مشكلة ولم يكن يصح أن يكتب عن هذا الأمر لأن جزء كبير مما كتبه لم يكن صحيحاً وكان يجب عدم تداول التفاصيل".

وواصل: "علمت من حسين لبيب أنه طلب مكافأة خاصة، وليس لدي خلفية عن عودته، ولكن يجب أن تجتمع اللجنة وتدرس هذا الأمر وسيكون لنا القرار الأول وباتريس كارتيرون سيكون لديه القرار الثاني".

وتابع: "ما أعلمه أن الجهاز الفني والإداري أخذ مستحقاته بالكامل حتى شهر أغسطس، واللاعبين حصلوا على 80% من مستحقاتهم ونأمل قبل رحيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك أن يحصل اللاعبين على 100% من مستحقاتهم، وأطمئن الجماهير أن لدينا فريق قوي جدا، وكان بإمكاننا أن لا نقوم بسداد عقوبة أتشيمبونج وتركها للمجلس القادم ولكننا نريد إنهاء جميع الأزمات ونجحنا في ذلك بالفعل".

وأضاف نائب رئيس الزمالك: "قمنا بتسديد القرض الذي أخذناه والمجلس القادم عندما يأتي لن يكون لدى النادي أي ديون بشأن هذا القرض واستطعنا تأجير المحلات عند سور النادي، ولدينا 7 لاعبين يجب أن نعمل على تجديد عقودهم، لأنه يمكن أن يوقعوا في أي نادي أخر في يناير المقبل".

واختتم الإتربي: "نريد أنه عندما يأتي المجلس القادم المنتخب من الجمعية العمومية، أن نكون حللنا العديد من المشكلات وسددنا مستحقات اللاعبين".