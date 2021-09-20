فينجادا يرد.. هل تدخل في قرار رحيل حسام البدري عن المنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أكد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يتدخل في قرار رحيل حسام البدري من قيادة المنتخب المصري.

وكان الاتحاد المصري قرر الاستغناء عن خدمات حسام البدري عقب مباراة الجابون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن حسابات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

فينجادا قال في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"من تعاقد مع كارلوس كيروش هو أحمد مجاهد والاتحاد المصري، كيروش مؤهل لقيادة المنتخبات نظرًا لخبراته السابقة ونتائجه تتحدث عنه وأرى أنه الاختيار الأفضل لمساعدة المنتخب المصري في ظل الارتباطات القادمة والجميع مقتنع به".

وأضاف :"لم أتدخل في قرار رحيل حسام البدري، من اتخذ القرار اتحاد الكرة ولست أنا، تحدثنا كثيرًا ولكن القرارات والتعاقد مع مدير فني جديد تمت بواسطة اتحاد الكرة، علاقتي مع كارلوس كيروس احترافي رغم صداقتنا، القرار في النهاية يعود إلى اتحاد الكرة مثل الاتحادات الأخرى".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تولي البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب "الفراعنة" حيث سيكون أولى تحدياته مباراتي ليبيا في إطار تصفيات كأس العالم.

وواصل :"أعرف الجهاز الفني جيدًا عصام الحضري ومحمد شوقي عندما كنت مدربًا للزمالك، الاختيار تم بواسطة الاتحاد المصري والجهاز لديهم الخبرات ومتأكد بمساندتهم كارلوس كيروش لأن المهمة الأولى الوصول لكأس العالم بقطر 2022".

وأشار فينجادا خلال تصريحاته :"لم أتحدث مع محمد صلاح، ضياء السيد هو من تواصل مع اللاعبين المحترفين، والتواصل يتم بجانب الجهاز الفني".

وأنهى :"ليبيا متقدمة بفارق نقطتين، الأهم بذل الجهد وغالبية اللاعبين حصلوا على راحة بدنيًا وذهنيًا، المباريات الأخيرة في الدوري لعبت في فترة قصيرة لكن الأمر مختلف الآن وأعتقد هذا سيفيد المنتخب بشكل كبير، وعلينا التركيز في المباراة الأولى ثم المباراة الثانية، نحن في عالم حقيقي وعلينا الفوز فقط (إما أن نفوز أو إما نفوز)".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يأتي في المركز الثاني برصيد (4 نقاط) بفارق نقطتين عن المنتخب الليبي متصدر المجموعة بعد الفوز على كل من الجابون بنتيجة (2-1)، ثم أنجولا بنتيجة (1-0).