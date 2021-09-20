كريم حافظ: أصبحت مختلفًا عن فترة كوبر.. واستدعائي للمنتخب كان مفاجئًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد كريم حافظ ظهير نادي مالاتيا سبور التركي، أن استدعاءه للتواجد في قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي ليبيا، كان مفاجئًا بالنسبة له.

وأشار حافظ في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن أداءه في الفترة الحالية أصبح مختلفًا مقارنة بتواجده مع المنتخب سابقًا تحت قيادة هيكتور كوبر.

وقال حافظ: "عانيت من شد في العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية، لكني عدت للتدريبات اليوم وأصبحت جاهزًا للمشاركة في المباريات القادمة".

وأكمل: "أشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر على ثقتهم واستدعائي لقائمة المنتخب، الأمر كان مفاجئًا لي، تواجدي في القائمة الأولية للفريق شرف كبير لي حتى ولو لم أكمل المعسكر لنهايته".

وأضاف: "عندما لعبت في السابق لمنتخب مصر كان عمري 20 عام فقط، لم يكن لدي الخبرات الحالية، وكان لدي رهبة في الكثير من المباريات، لكن الآن أصبحت الأمور أفضل كثيرًا".

واختتم: "الجوانب الدفاعية تحسنت كثيرًا لديَ، كثيرًا ما أسأل المدربين عما ينقصني في هذه الجزئية وأعمل على تحسينها والتطوير من نفسي".