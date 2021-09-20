ريال مدريد يخطف فوزا قاتلاً أمام فالنسيا ويتصدر الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خطف ريال مدريد فوزاً قاتلاً أمام فالنسيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

وافتتح هوجو دورو الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، وتمكن فينيسيوس جونيور من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 86، قبل أن يخطف كريم بنزيما هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 10 في المركز الثالث.

تفاصيل المباراة

سيطر لاعبو ريال مدريد على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ولكن محاولات النادي الملكي يقابلها دفاع قوي من فريق فالنسيا.

واضطر فالنسيا لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 14 بخروج القائد كارلوس سولير ودخول يونس موسى بدلاً منه.

وواصلت إصابات لاعبي فالنسيا، ليقوم مدرب فريق الخفافيش، بإخراج تيري كوريا والدفع بتوني لاتو بدلاً منه.

وانتقلت الإصابات إلى صفوف ريال مدريد، حيث قام أنشيلوتي مدرب النادي الملكي بإجراء تبديل اضطراري، بالدفع بلوكاس فاسكيز بدلاً من داني كارفاخال الذي تعرض لإصابة.

ورفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح فريق فالنسيا، بعدما سقط ماكسيميليانو جوميز لاعب فريق فالنسيا بعد كرة مشتركة مع ألابا داخل منطقة الجزاء.

وأحبط تيبو كورتوا انفراد جونسالو جيديش بعدما تدخل بقوة وأمسك بالكرة من بين قدمي لاعب فالنسيا.

وأبعد كورتوا كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، بعدما لعب جابرييل باوليستا كرة رأسية بعدما وصلت له كرة عرضية، ولكن الحارس يتصدى ببراعة ويمنع صاحب الأرض من تسجيل أول أهداف اللقاء.

وهدد فالنسيا مرمى ريال مدريد في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، بعد سدد جيديش لاعب فريق فالنسيا تسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

واستطاع فالنسيا تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية من جهة اليمين فشل دفاع ريال مدريد في إبعادها لتصل إلى هوجو دورو الذي سدد كرة رائعة سكنت شباك كورتوا.

واستطاع فينيسيوس جونيور إحراز هدف التعادل في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة أرضية من بنزيما، ليسدد اللاعب البرازيلي الكرة وتصطدم في قدم مدافع فالنسيا وتخادع حارس المرمى وتسكن الشباك.

وخطف كريم بنزيما هدف الفوز سريعا في الدقيقة 89، بعدما حول الكرة العرضية التي لعبها فينيسيوس، برأسية إلى داخل الشباك.