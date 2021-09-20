شاهد فيديو اهداف مباراة الوداد وسريع وادي زم في الدوري المغربي إنوي

شاهد فيديو اهداف مباراة الوداد وسريع وادي زم في الجولة الثانية ببطولة الدوري المغربي «البطولة المغربية الإحترافية إنوي»، ضمن مباريات اليوم الاحد 19-9-2021.

حقق الوداد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري المغربي إنوي 2021/2022، وذلك على حساب مضيفه سريع وادي زم بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الفوسفاط ضمن الجولة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن زهير المترجي من افتتاح التسجيل لصالح الوداد في الدقيقة (52)، من زمن الشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة من ضربة حرة مباشرة روضها بطريقة رائعة وسدد كرة بوجه القدم سكنت الشباك.

وضاعف الكونجولي جاي مبينزا النتيجة لصالح الوداد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (67)، حين استلم كرة على حدود منطقة الجزاء وسددها أرضية مرت من الحارس وعانقت شباكه.

وبتلك النتيجة رفع الوداد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مناصفة مع الشباب الرياضي السالمي والدفاع الحسني الجديدي والرجاء، بينما أصبح سريع وادي زم برصيد خالٍ من النقاط بعد خسارته في الجولة الأولى ايضًا.

شاهد فيديو اهداف مباراة الوداد وسريع وادي زم في الدوري المغربي إنوي

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