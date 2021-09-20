باريس سان جيرمان يهزم ليون ويعزز صدارته ومرسيليا يرتقي للوصافة

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح البرازيلي لوكاس باكيتا التسجيل لليون في الدقيقة 54 وعادل مواطنه نيمار النتيجة لسان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 66 قبل أن يخطف البديل الأرجنتيني ماورو إكاردي هدف الفوز لفريق العاصمة في الوقت المحتسب بدلاً عان ضائع.

وعزز سان جيرمان صدارته للترتيب بالعلامة الكاملة مع 18 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مرسيليا الذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد ليون عند 8 نقاط في المركز التاسع.



وفي مباراة أخرى حقق مرسيليا فوزه الثالث توالياً في الدوري الفرنسي لكرة القدم وجاء على حساب ضيفه رين 2-صفر، ليتقدم للمركز الثاني.



وحقق مرسيليا فوزه الرابع هذا الموسم والثالث توالياً بعد سانت إتيان 3-1 وموناكو بهدفين نظيفين، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مع مباراة أقل (ضد نيس المقرر إعادتها ضمن المرحلة الثالثة بعد توقفها بسبب أحداث الشغب).



وعانى رجال المدرب برونو جينيسو من خسارتهم الثالثة توالياً بعد أنجيه ورين بنتيجة واحدة صفر-2، من دون أن ينجحوا في هز الشباك، ليعادل رين القابع في المركز الـ 16، أسوأ سلسلة له منذ أيار/مايو 2015 عندما خسر 3 مباريات توالياً من دون أن يسجل.



وفرض رجال المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي تفوقهم على أرضهم حيث لم يخسر مرسيليا في الـ "ليغ1" في مبارياته الـ 11 الأخيرة، إذ فاز 8 مرات مقابل 3 تعادلات.



وانتظر النادي المتوسطي الشوط الثاني لافتتاح التسجيل اثر تمريرة من الوافد الجديد الاسباني بول ليرولا وتسديدة بالقدم اليسرى من السنغالي أحمد بامبا ديينغ في الشباك (48)، مسجلاً هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم في نفس عدد المباريات.



وضاعف مرسيليا النتيجة بفضل البديل الدولي المغربي أمين حارث بتسديدة أرضية من داخل المنطقة مرت من بين قدمي الحارس السنغالي ألفريد غوميس (71).

المصدر: وكالات