التلال ووحدة عدن يكرران الغياب عن مباريات الدوري اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - تغيب فريقا التلال ووحدة عن مباراتي افتتاح الجولة الثانية من الدوي اليمني التي كان من المقرر أن تجمعهما مع فريقي الهلال والجيل من الحديدة على ملعبي سيئون الدولي وناصر الخليفي عصر اليوم الأحد.



وحضر إلى ملعب سيئون الأولمبي فريق شباب الجيل من الحديدة مع طاقمي الحكام والإداريين، ولم يحضر التلال.



وبعد مرور الوقت القانوني أنهى الحكم المباراة، ورفع الواقعة المتكررة إلى لجنة المسابقات بعدما غاب التلال الخميس الماضي عن مواجهة فريق وحدة صنعاء.



وحضر إلى ملعب ناصر الخليفي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة فريق هلال الحديدة مع طاقم الحكام والإداريين، فيما غاب فريق وحدة عدن، لينهي الحكام اللقاء بعد الانتظار 15 دقيقة وفقا للقانون.



وكان وحدة عدن قد غاب عن مواجهة أهلي صنعاء الخميس الماضي أيضا بعدما أعلن رسميا الأربعاء الماضي انسحابه من المشاركة في البطولة.



وأعلنت أندية عدن العشرة بما فيها المصنفة بالدرجة الأولى "التلال، والوحدة، والشعلة" في وقت سابق نيتها عدم المشاركة في الدوري ما لم يرفع الاتحاد اليمني لكرة القدم العقوبات التي وقعها على أندية الميناء والمنصورة والجلاء، حيث حرمها من المشاركة في بطولات الاتحاد المختلفة.



كما طالبت برفع العقوبة الموقعة على النائب السابق لرئيس وحدة عدن مؤمن السقاف التي تتمثل في الحرمان من دخول الملاعب.



وفي سياق متصل قال الدكتور أبوعلي غالب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد اليمني لكرة القدم في تصريحات إعلامية إن المادة 45 من لائحة المسابقات تمنح الاتحاد الحق في اعتبار الفريق الذي يكرر التغيب عن اللعب مهزوما 3-0 وتغريمه نصف مليون ريال يمني مع تهبطيه للدرجة الثانية.



كما توقع غالب أن تعيد اللجنة ترتيب جدول مباريات الدوري بعد تأكد انسحاب أندية عدن التلال، والوحدة، والشعلة.



وكشف أبو علي غالب عن مقترحات رفعتها لجنة المسابقات لقيادة الاتحاد اليمني تطالب بإلغاء الهبوط، أو على الأقل حصره في فريقين فقط من أصل 14 فريقا يشاركون في دوري الدرجة الأولى.



المصدر: موقع كورة