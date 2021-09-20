الامارات | «التعادل» يسيطر على مواجهات الكبار في بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر التعادل على الطاولات الأربع الأولى للجولة الثانية من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 26 الجاري، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة في مجموعها 60 ألف دولار.

وتعادل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، مع الأستاذ الدولي الكبير اليوناني ديميتريوس فاسيليس، كما تعادل الهندي الأستاذ الدولي الكبير أديبان بي مع مواطنه الأستاذ الدولي الكبير أباجيت جوبتا، والأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك يعقوبييف مع الكازاخستاني الأستاذ الدولي الكبير رينات جومابيف، والهندي الأستاذ الدولي الكبير رونك سادواني مع الأرميني الأستاذ الدولي الكبير هايك مارتيروسيان، فيما انتهت مباراة الطاولة الخامسة بفوز الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا نيان على حساب منافسه الأستاذ الدولي الكبير البرغواياني راميريز دالغادو.

من جهته، أكّد الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عمر نعمان آل علي، في تصريحات صحافية، أن بطولة الشارقة ماسترز تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة مميزة للاعبي المنتخب ولاعبي الأندية في الدولة للاحتكاك، وتستهدف توفير أقصى قدر من الاستفادة للاعبي النادي الذين يعمل الجهازان الفني والاداري على تأهيلهم للحصول على ألقاب دولية، ورفع مستوى تصنيفهم الدولي، وزيادة الخبرة والاحتكاك الدولي لهم.

فيما أثنى نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج سامي السفريني، الذي تابع مواجهات الجولة الثانية، على جهود اللجنة المنظمة للبطولة لإظهار البطولة بشكل ممتاز وحضاري وتوفير كل مستلزمات الأمن والسلامة للاعبين. وقال: «هذه البطولة العالمية التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج للمرة الرابعة تلقي بظلالها الايجابية على جميع اللاعبين المشاركين، خصوصاً اللاعبين العرب الذين وجّه لهم الاتحاد العربي الدعوة للمشاركة في البطولة، بهدف مساعدتهم على تطوير مستواهم الفني ورفع تصنيفهم الدولي».

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