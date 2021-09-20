الامارات | متفرقات.. تأهل الشارقة والبطائح إلى نهائي كأس السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. تأهل الشارقة والبطائح إلى نهائي كأس السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريقا السلة في ناديي الشارقة والبطائح، في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة»، أولى مسابقات الموسم الجديد لمرحلة الرجال، بتخطيهما أول من أمس، عقبة الدور نصف النهائي، بفوز «الملك» على الوصل «90-69»على صالة نادي النصر، وتحقيق البطائح لانتصارٍ صعب على النصر بفارق النقطتين «82-80» على صالة نادي الوصل.

وعانى البطائح لضمان الفوز على النصر، بعد شوط أول انهاه البطائح متقدماً «44-35»، وشوط ثانٍ كاد فيه «العميد» قلب النتيجة وفرض التعادل بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع «23-20 و21-20».

وفي سيناريو مغاير، فرض الشارقة أفضليته المطلقة على مجريات لقاء الوصل، بعد أن أحكم قبضته على نتائج الربعين الأول والثاني والثالث بواقع «26-14 و22-13 و19-16»، فيما فاز الوصل بالربع الرابع «26-23».

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