الامارات | متفرقات.. الشارقة وشباب الأهلي.. قمة مبكرة في افتتاح دوري شباب اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. الشارقة وشباب الأهلي.. قمة مبكرة في افتتاح دوري شباب اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق شباب اليد في نادي الشارقة، حملة الدفاع عن لقبه في دوري «تحت 21 عاماً»، حين يحل ضيفاً في الخامسة من عصر اليوم على فريق شباب الأهلي، في قمة مبكرة تجمع الفريقين في انطلاقة الموسم الجديد، والتي تشهد ايضاً في التوقيت ذاته لقاء الوصل وضيفه العين، وحلول النصر ضيفاً على الجزيرة

وتقتصر المشاركة في دوري مرحلة الشباب على ستة أندية، على أن تقام بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، يتحدد من خلالها هوية البطل.

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