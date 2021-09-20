الامارات | الملاكم باكياو يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفلبينية.. ويتعهد بـ «سجن ضخم»

شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكم باكياو يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفلبينية.. ويتعهد بـ «سجن ضخم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أسطورة الملاكمة ماني باكياو، أمس، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بالفلبين في عام 2022، منهياً أشهراً من التكهنات.

وقال الرجل البالغ 42 عاماً، الذي وافق على أن يكون مرشحاً لفصيل منشق عن حزب الرئيس رودريغو دوتيرتي «ها قد أتت اللحظة، نحن جاهزون لخوص تحدي الرئاسة».

وجاء الإعلان بعد أسابيع من خوضه آخر نزال في مسيرته، عندما خسر في لاس فيغاس في 22 أغسطس الفائت ضد الكوبي يوردينيس أوغاس.

باكياو الملقب بـ«باك مان» هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي حقق لقب بطولة العالم في ثماني فئات وزن مختلفة، ويعتبر مصدر فخر كبير للفلبينيين.

خلال طفولته، ترعرع في الشوارع الفقيرة قبل أن يدخل الملاكمة المحترفة في يناير 1995 مقابل منحة قدرها 1000 بيسوس (22 دولاراً)، قبل أن يجمع ثروة تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.

دخل باكياو عالم السياسة في عام 2010، عندما انتُخب نائباً، قبل أن يصبح سيناتوراً في عام 2016. وقد أثار أحياناً الجدل بتصريحاته المؤيدة لعقوبة الإعدام أو معادية للمثلية الجنسية.

لكنه يحظى بشعبية كبيرة في الأرخبيل، حيث يحظى كرمه وطريقه للنجاح بعدما وُلد في فقر مدقع بإعجاب وتقدير هائلين.

وسبق أن تعهد باكياو بألا يدخر جهداً، حيث قال إنه سيرسل «مئات أو آلاف» السياسيين الفاسدين إلى «سجن ضخم» شُيد لهذا الغرض.

بدأ مسيرته في الملاكمة بـ 22 دولاراً وجمع ثروة تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.

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