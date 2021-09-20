الامارات | وفاة أسطورة إنجلترا جيمي غريفز «بطل العالم 1966»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة إنجلترا جيمي غريفز «بطل العالم 1966» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المهاجم الأسطوري لإنجلترا وناديي توتنهام وتشلسي، جيمي غريفز المتوج بكأس العالم 1966 وأفضل هداف في تاريخ بطولة إنجلترا، عن 81 عاماً، وفق ما أعلن قطبا لندن، أمس. وجاء في بيان صادر عن سبيرز: «نشعر بالحزن الشديد لوفاة العظيم جيمي غريفز، ليس فقط الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير ولكن أفضل هداف شهدته هذه الدولة على الإطلاق». فيما ذكر تشلسي في بيانه «أولئك الذين شاهدوا غريفز يخترق الدفاع بسهولة تامة والكرة بين قدميه، قبل أن يسكنها الشباك، يعتبرونه علناً أفضل هدّاف لعب لنادي تشلسي. عادة ما يذهبون أبعد من ذلك، ويصفون اللاعب القادم من شرق لندن بأنه أفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق». كان غريفز عضواً في منتخب إنجلترا الذي أحرز اللقب عام 1966 على أرضه، مسجلاً 44 هدفاً في 57 مباراة دولية.

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