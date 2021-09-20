اخبار الرياضه

الامارات | متفرقات.. 32 سباحاً في التجمع الثاني للمنتخبات بأبوظبي

0 نشر
محمد أبوإسماعيل ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. 32 سباحاً في التجمع الثاني للمنتخبات بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظم 32 سباحاً في التجمع الثاني للمنتخبات الوطنية في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، استعداداً لاختيار العناصر المميزة لتمثيل المنتخب في البطولة العربية للسباحة في أكتوبر المقبل، وبطولة العالم للسباحة في ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات جمعة البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، أن التجمعات ستظل أسبوعياً على أن يشترك السباحون في بطولة محلية تقام في مجمع حمدان الرياضي يومي 8 و9 أكتوبر المقبل، وسيتم على أساسها الاختيار الأخير للسباحين طبقاً لأرقامهم في البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا