شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يشارك الأهلي فى البطولة العربية للسلة وهو رابع الدورى؟ الاتحاد العربى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات البطولة العربية لكرة السلة في الفترة من 29 سبتمبر الجارى، وحتى 9 أكتوبر المقبل، بمشاركة فريقى الاتحاد السكندرى والأهلى من مصر، بالإضافة إلى عدة أندية أخرى من مختلف الدول.

أكد عبد الله شلبى، أمين عام الاتحاد العربى لكرة السلة، أن مشاركة الاتحاد السكندرى تأتى لعدة أسباب أنه مستضيف البطولة، وحامل لقب البطولة العربية في النسخة الماضية، بالإضافة إلى أنه ثانى بطولة الدورى السوبر التي انتهت خلال الأشهر الماضية.

ويشارك في البطولة من مصر وفقا للقواعد التي وضعها الاتحاد المصرى للعبة أول بطولة الدورى، أو ثانى الدورى، أو أول الكاس، أو ثانى الكأس، وفيما يخص الزمالك فهو بطل الدورى، ولكن تم تخييره بين المشاركة في البطولة العربية أو الأفريقية، لكنه اختار الثانية، وبالنظر إلى ثانى الدورى فهو الاتحاد السكندرى، كما أنه بطل الكأس، وبالتالي فتتم مشاركة الأهلى ثانى بطولة الكأس.

يشارك في البطولة 18 فريقا، هم كل من: الاتحاد السكندري والاهلي من مصر والشارقة والبطائح من الإمارات والكويت واليرموك من الكويت والميناء وشعب حضرموت من اليمن والغرافة والوكرة من قطر واليوناني السوداني الرياضي والزهراء الرياضي من تونس والمنامة البحريني وبيروت اللبناني والفتح السعودي واتحاد الفتح المغربي ووداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر واعتذار كل من لكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني.