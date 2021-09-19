شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يترقب قرار الجبلاية بشأن الصفقات الجديدة لوضع خطة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، قرار اتحاد الكرة بشأن موقف اللاعبين الجدد من المشاركة فى بطولة السوبر المحلى المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المصري، وذلك حتى يستقر على التشكيل النهائى للمارد الأحمر فى الموقعة المرتقبة.

وأرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، فى ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التى قد يكون قد حصل عليها أى منهما ضمن فريقه السابق.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهما.

ويرفض بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، إجراء تغييرات كثيرة فى تشكيل الفريق لمباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بعد 48 ساعة، ويميل موسيماني للاعتماد على نفس العناصر تقريباً التى يعتمد عليها فى المباريات خلال الموسم الماضي.

ويعتمد المدير الفني على عناصره الأساسية، وفى مقدمتهم الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون وعمرو السولية وحمدى فتحى وعلى معلول ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

ويتحدد خلال الساعات المقبلة مصير بعض اللاعبين من مباراة السوبر أمام طلائع الجيش أمثال طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق، حيث يعاني الثنائى من إصابات بسيطة.