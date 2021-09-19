شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يترقب قرار الجبلاية بشأن الصفقات الجديدة لوضع خطة السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، قرار اتحاد الكرة بشأن موقف اللاعبين الجدد من المشاركة فى بطولة السوبر المحلى المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المصري، وذلك حتى يستقر على التشكيل النهائى للمارد الأحمر فى الموقعة المرتقبة.
وأرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، فى ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التى قد يكون قد حصل عليها أى منهما ضمن فريقه السابق.
وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.
وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهما.
ويرفض بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، إجراء تغييرات كثيرة فى تشكيل الفريق لمباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بعد 48 ساعة، ويميل موسيماني للاعتماد على نفس العناصر تقريباً التى يعتمد عليها فى المباريات خلال الموسم الماضي.
ويعتمد المدير الفني على عناصره الأساسية، وفى مقدمتهم الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون وعمرو السولية وحمدى فتحى وعلى معلول ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.
ويتحدد خلال الساعات المقبلة مصير بعض اللاعبين من مباراة السوبر أمام طلائع الجيش أمثال طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق، حيث يعاني الثنائى من إصابات بسيطة.