شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمص: "الجانب النفسي" هدفنا في فترة إعداد الإسماعيلي للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حمص، مدرب الإسماعيلي، أن الأمور تسير على ما يرام فى صفوف الفريق الكروى، وهناك تناغم وانسجام بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وأضاف مدرب الدراويش: "نركز حاليا على الجانب النفسي للاعبين بجانب التدريبات الخططية والبدنية، سنقاتل من أجل تقديم أفضل ما لدينا لتكوين فريق مميز يعيد أمجاد الإسماعيلي التى ينتظرها جمهور الدراويش".

وكشف حمص، أن الجهاز الفنى، بقيادة طلعت يوسف، حدد كافة احتياجاته من اللاعبين، وأبلغ بها اللجنة الفنية، بقيادة على أبوجريشة وعماد سليمان، لتوفيرها.

وأتم مدرب الإسماعيلي حديثه: ”هدفنا هو تطوير الفريق بالتعاون مع اللجنة الفنية ومجلس الإدارة لإسعاد جماهيرنا التي نعلم مدى عشقها للفريق دون أي مصلحة”.