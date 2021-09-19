الأهلى يفاضل بين أكرم توفيق ومحمد هانى لقيادة الجبهة اليمنى بالسوبر

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى بين الثنائى أكرم توفيق ومحمد هانى لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر أمام طلائع الجيش في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المصري.

وتعافى أكرم توفيق من الاصابة وعاد ليشارك فى تدريبات الأهلى بمعسكره المغلق بالاسكندرية استعدادًا للسوبر، وتعرض أكرم توفيق لإصابة بكدمة فى ودية المقاولون العرب ليُغادر أرض الملعب بعدما شارك في الودية مُرتديًا "ماسك" في الوجه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي الثلاثاء المقبل، وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم قبل الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.