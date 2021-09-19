شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 19 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 19 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها دخول الفريق في معسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك زيارة اللاعبين لمستشفى الناس ودعمهم للمستشفى.

كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد وصولهم إلى الإسكندرية

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبيه راحة بعد وصولهم إلى الإسكندرية مساء اليوم الأحد للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 27 من الشهر الحالي.

لاعبو الزمالك والجهاز الفني يزورون مستشفى "الناس" للأطفال

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهازين الفني والطبي بزيارة مستشفى "الناس" للأطفال لدعم ومساندة المرضى والتخفيف عنهم.

والتقط لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني الصور التذكارية مع الأطفال المرضى بالمستشفى قبل التحرك إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق ببرج العرب حتى يوم 27 سبتمبر الحالى.

إلغاء جلسة أسامة نبيه وإدارة الزمالك.. وانضمامه للمعسكر خلال ساعات

اقترب أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك من العودة لمنصبه عقب استقالته منذ يومين، وذلك بعد تدخل وسطاء بينه وبين إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وإزالة العقبات التي أدت إلى تقديم المدرب العام استقالته.

وكان من المفترض أن تعقد جلسة بين أسامة نبيه وإدارة الزمالك اليوم لتقريب وجهات النظر وحل الأزمات التي كانت عقبة فى استمرار المدرب العام، إلا أنه تم إلغاء الجلسة بعد تواصل نبيه مع إدارة النادى عبر بعض الوسطاء فى الساعات الماضية، وقدم نبيه حلولا لحل الأزمة وأبدت إدارة النادي موافقة مبدئية عليها.

هل طلب البنك الأهلى استعارة حمدى النقاز من الزمالك؟.. رئيس النادى يجيب

كشف أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، عدم وجود مفاوضات حاليا مع الزمالك للتعاقد مع التونسي حمدى النقاز على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أشرف نصار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لم يتحدث مع مسئولى الزمالك نهائياً للتفاوض حول التعاقد مع التونسي حمدى النقاز.

كارتيرون يتجه لمعسكر الإسكندرية بدون مدرب مساعد

غادرت حافلة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، متجهة إلى الإسكندرية من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق حتى يوم 27 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد واستئناف منافسات كأس مصر، دون أن يتم حسم موقف عودة أسامة نبيه المدرب العام للجهاز المعاون.

وتوجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى إلى معسكر الإسكندرية، دون وجود مدرب عام أو مدرب فى جهازه المعاون، بعدما تقدم أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بالاستقالة من منصبهم.

ومن المنتظر أن ينضم أسامة نبيه للجهاز المعاون لكارتيرون فى معسكر الإسكندرية، حال التوصل لاتفاق مع إدارة نادى الزمالك، حيث من المقرر أن يعقد المدرب جلسة مع الإدارة برئاسة حسين لبيب وفاروق جعفر، المستشار الفنى للقلعة البيضاء، من التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف وأقناع أسامة نبيه بالعودة لمنصبه.

الزمالك يرفض الاستغناء عن لاعبيه المقيدين بسبب أزمة إيقاف القيد

يرفض مسئولو نادى الزمالك التفريط أو الاستغناء عن أى لاعب من اللاعبين المقيدين فى القائمة بالوقت الحالى، تحسبًا لعدم التمكن من حل أزمة منع الفريق من القيد لفترتين، وفقا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي على الزمالك بشأن واقعة حسام أشرف مهاجم الزمالك السابق.

حسين ياسر يطرح قميصه فى مزاد لدعم الزمالك ويتحدى نجوم القلعة البيضاء

أعلن حسين ياسر المحمدى، نجم الزمالك السابق، طرح قميصه مع الفريق الأبيض بمزاد، مؤكداً أن أعلى رقم سيحصل عليه سيقدمه للزمالك لدعم النادى فى أزمته القائمة.

وقال حسين ياسر فى فيديو عبر حسابه على فيس بوك، "الكثير يردد أننى لم أقدم شيئا للزمالك ولكنى تنازلت من قبل عن مبلغ كبير من مستحقاتى المتأخرة لصالح النادى، والآن أعود من جديد وأقدم قميصى وهو أغلى ما أملكه من نادى الزمالك، سأطرحه فى مزاد على الجماهير وأعلى رقم سأقوم بتقديمه للنادى، وأتحدى نجوم الزمالك السابقين للقيام بنفس الأمر لمساعدة النادى.

إصابة حمزة المثلوثى بكدمة فى مران الزمالك

تعرض التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة بكدمة فى أنكل القدم خلال التقسيمة التى خاضها الفريق فى نهاية تدريب اليوم الأحد .

وحرص الجهاز الطبي على إسعاف اللاعب بعد إصابته، ولم يستكمل المثلوثي التقسيمة، حيث فضل الجهاز الطبي منحه راحة حتى لا تتفاقم الإصابة.